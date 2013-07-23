表格：外资在韩国股市买超2,942亿韩元，散户卖超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔7月23日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,942亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月23日 294.2 56.6 -332.0
7月22日 22.0 143.9 -151.6
7月19日 -109.5 70.0 24.2
7月18日 -109.3 -3.8 115.2
7月17日 133.9 230.1 -357.2
7月16日 30.4 -103.2 69.4
7月15日 111.8 -39.2 -62.8
7月12日 143.0 -149.9 5.7
7月11日 292.0 283.5 -573.6
7月10日 -38.5 3.8 39.7
7月 9日 -88.7 140.1 -55.3
7月 8日 -205.2 168.4 33.7
7月 5日 -147.1 -102.5 242.4
7月 4日 -78.1 78.0 1.5
7月 3日 -235.3 -33.5 270.6
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本月以来 35.4 682.3 -721.6
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今年以来 -9,986.2 9,125.0 1,382.4
---------------------------------------------(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。