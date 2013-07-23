金属期市：伦铜滑落一个月高位，因投资者了结获利

0703GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6984.75 -44.25 -0.63 -11.91

上海期铜 50260 80 +0.16 -12.86

COMEX期铜 3.17 -0.02 -0.49 --

LME期铝 1845.50 -2.50 -0.14 -10.89

上海期铝 14405 35 +0.24 -6.13

LME期锌 1874.25 -2.75 -0.15 -9.17

上海期锌 14630 -915 -5.89 -5.89

LME期镍 14101.00 31.00 +0.22 -17.80

LME期铅 2056.00 2.50 +0.12 -12.14

上海期铅 13960.00 10.00 +0.07 -8.46

LME期锡 19459.00 9.00 +0.05 -16.84

LME/上海套利价差^ -300

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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