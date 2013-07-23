欧洲个股：意法半导体料在第四季扭亏为盈--执行长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴黎7月23日 - 欧洲最大半导体厂商--意法半导体(STM) 执行长表示，该公司料在2013年第四季扭亏为盈。此前公司公布第二季亏损较上年同期增加一倍以上。
“我们预计在今年第三季接近实现盈亏平衡，”Carlo Bozotti在周二的电话会议上对记者表示。
意法半导体是全球按销售计算第八大半导体生产商。该公司周一公布，第二季营收为20.5亿美元，低于上年同期的21.5亿美元，并略低于分析师此前平均预估的20.7亿美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。