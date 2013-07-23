欧洲个股：意法半导体料在第四季扭亏为盈--执行长

路透巴黎7月23日 - 欧洲最大半导体厂商--意法半导体(STM) 执行长表示，该公司料在2013年第四季扭亏为盈。此前公司公布第二季亏损较上年同期增加一倍以上。

“我们预计在今年第三季接近实现盈亏平衡，”Carlo Bozotti在周二的电话会议上对记者表示。

意法半导体是全球按销售计算第八大半导体生产商。该公司周一公布，第二季营收为20.5亿美元，低于上年同期的21.5亿美元，并略低于分析师此前平均预估的20.7亿美元。(完)