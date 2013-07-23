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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 15:54 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在一目均衡云区上方的交投可能会清淡

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* 英镑兑美元卖家在日线一目均衡云区底端1.5381附近试探出手

* 英镑兑美元当前水平比商品期货交易委员会(CFTC)收盘数据高200个跳动点

* 投机客现在对英镑兑美元的布仓很可能是中性的

* 英国央行提供前瞻性指导，英国公债与收益率较高的美国公债之间的利差走阔

* 投机客不小心做多，但综合上述两个因素，就有可能阻止英镑兑美元的涨势(完)

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