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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 16:18 BJT

香港股市：恒指收高2.3%，恒生国企指数跳涨创七个月来单日最大升幅

路透香港7月23日 - 香港股市红筹股周二录得近七个月来最大单日涨幅，受内地媒体报导激励，因市场认为报导厘清了中国官方对经济成长放缓的容忍底限，并激起对扩大基础建设支出的期望。

铁道及建筑材料股跳涨，此前上海证券报指出，中国当局可能会利用投资发展高速铁路，以协助消化水泥及钢铁等产业的过剩产能。

恒生指数 收高2.3%，至21,915.4点，恒生国企指数 跳涨3.9%，创1月2日以来最大单日涨幅。(完)
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