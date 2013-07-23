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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 16:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨至近七周收盘高位，但日圆走强令市场承压

周五公布的行业数据显示，日本库存橡胶为近五个月低位。美元兑日圆报99.40，周一高点为101.05日圆。

日本股市日经指数周二连续第二日上涨，交易商称，软银和索尼等高权值股出现投机买盘。

上海交投最活跃的1月橡胶合约 跌200元人民币，收报每吨18,380元。

新加坡商品交易所近月8月 合约最新报每公斤227.50美分，跌1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/田建华; 审校 王洋/艾茂林)
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