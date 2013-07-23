新债招标: 台湾南亚五年期无担保公司债以1.45%定价

路透台北7月23日 - 台湾台塑集团旗下南亚 周二公告，本次标售的五年及七年期无担保公司债定价分别为1.45%及1.55%。

南亚公告指出，在上周五竞标102-1期无担保公司债总金额为65亿台币，其中五年、七年期发行量分别为46亿元、19亿元。

南亚前次是在2月标售公司债，当时七年期及10年期券分别以1.36%及1.50%定价。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；南亚长期发行人评等为"twAA-"。(完)