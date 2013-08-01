服务快讯!!台湾期货交易所加挂一周到期指数期货****

亲爱的客户，您好。

配合台湾期货交易所，汤森路透即时资讯将自2013年07月31日起新增一周到期之台湾证券交易所股价指数小型期货 (简称「小型台指期货」)。小型台指期货除现行五个月份到期契约外， 得于交易当周之星期三加挂以当日为交易开始日且次一个交易星期三为最后交易日之契约，但每月第二个星期三除外。因第三个星期三为原最近月份契约之到期日，故第二个星期三不再推出以第三个星期三为最后交易日之一周到期契约。

新加挂一周到期小型台指期货汤森路透代码规则如下 :

- 期货契约报价代码: 期货契约代号 MTXW + 交割周别 + 交割月份代码 + 到期年份末码。

例如： 为小型台指期(MTX)2013年8月份第一周到期之一周到期契约报价代码

- 期货价差交易报价代码: 期货契约代号 MTXW + (交割周别〈第一支脚契约〉) + 交割月份代码〈第一支脚契约〉+ 到期年份末码〈第一支脚契约〉+ "-" + (交割周别〈第二支脚契约〉) + 交割月份代码〈第二支脚契约〉+ 到期年份末码〈第二支脚契约〉

例如： MTXW1Q3-2Q3 为小型台指期2013年8月第一周到期之一周到期契约 与第二周到期之一周到期契约 之价差交易报价代码

详细汤森路透代码一览表请参阅DN070286/ZHT。

同现行指数期货，DataScope使用者可从档案编号5225、5673和1405接收台湾期货交易所一周到期指数期货、期货价差及商品统计相关资讯。

撷取更多台湾期货交易所相关资料，透过汤森路透公司终端机（Eikon / 3000Xtra）键入下列代码后按下 ENTER 键即可：

页码／代码 资讯内容

------------ ------------------------

台湾期货交易所索引资讯

以上资讯，您可同时参阅汤森路透Change Notification DN070286之英文说明及DN070286/ZHT中文说明。汤森路透即时系统的服务快讯新闻代码 提供最即时的路透资料新增或异动等资讯，建议您随时锁定撷取，快速掌握更新讯息。

DN070286/ZHT: 台湾期货交易所加挂一周到期指数期货 here

路透公司网站亦提供【服务快讯】下载服务，请连结至汤森路透线上客户服务Customer Zone网页：customers.reuters.com/。如有资讯或操作问题，请致电客户服务专线 ，客服专员将竭诚为您服务。台湾地区客户请致电亚洲客户服务中心免费专线0800666061。(完)