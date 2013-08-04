服务快讯!!台湾期货交易所加挂一周到期指数期货****

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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亲爱的客户，您好。
配合台湾期货交易所，汤森路透即时资讯将自2013年07月31日起新增一周到期之台湾证券交易所股价指数小型期货 (简称「小型台指期货」)。小型台指期货除现行五个月份到期契约外， 得于交易当周之星期三加挂以当日为交易开始日且次一个交易星期三为最后交易日之契约，但每月第二个星期三除外。因第三个星期三为原最近月份契约之到期日，故第二个星期三不再推出以第三个星期三为最后交易日之一周到期契约。
新加挂一周到期小型台指期货汤森路透代码规则如下 :
- 期货契约报价代码: 期货契约代号 MTXW + 交割周别 + 交割月份代码 + 到期年份末码。
例如： 为小型台指期(MTX)2013年8月份第一周到期之一周到期契约报价代码
- 期货价差交易报价代码: 期货契约代号 MTXW + (交割周别〈第一支脚契约〉) + 交割月份代码〈第一支脚契约〉+ 到期年份末码〈第一支脚契约〉+ "-" + (交割周别〈第二支脚契约〉) + 交割月份代码〈第二支脚契约〉+ 到期年份末码〈第二支脚契约〉
例如： MTXW1Q3-2Q3 为小型台指期2013年8月第一周到期之一周到期契约 与第二周到期之一周到期契约 之价差交易报价代码
详细汤森路透代码一览表请参阅DN070286/ZHT。
同现行指数期货，DataScope使用者可从档案编号5225、5673和1405接收台湾期货交易所一周到期指数期货、期货价差及商品统计相关资讯。
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DN070286/ZHT: 台湾期货交易所加挂一周到期指数期货 here
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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