《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值3.63%，市场气氛偏空

* 招标品种：财政部第13期五年固息国债首次续发

* 金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(24日)9:30-10:30

* 受访人数：7位（银行、券商）

* 预测区间：3.55%-3.70%

* 预测均值：3.63%（按各家机构预测值平均）

路透上海7月23日 - 中国财政部周三将招标续发行五年固息国债。路透调查显示，近来资金趋紧，除现券短端承压外，与即将招标债券期限相近的二级市场国债收益率今日也有所上行。市场情绪偏空，或导致明日新债中标收益率高于二级，收益率预测均值落在3.63%附近。

华东一银行交易员称，近来资金趋紧，现券收益率连续上行，明日新债料承压。

“我觉得最近市场挺悲观的，现券收益率一直上。(明日新债收益率)边际可能会到3.65%-3.70%。”该交易员预计。

二级市场上剩余期限约五年的固息国债，上日收盘收益率在3.55%附近。是次增发的标的券130013券，最新成交 在3.60%，至上收市日该券中债估值 对应收益率为3.5447%。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种的最新收益率报在3.5480%。

受近日流动性趋紧影响，农业发展银行周一下午招标的两期固息债，一年期和五年期利率同为4.30%。 今日国开行增发的一年和三年固息债，受益于单支发行上限偏小，以及手续费吸引力等因素，中标收益率略低预期。该行另外两期浮息债，因基准利率存有分歧，改在16:00-16:45重新投标。

明日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.09%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。