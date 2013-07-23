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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 17:00 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                                  最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                              
 欧元/美元                          1.3189    1.3183     +0.05     -0.04    1.3194
 美元/日圆                           99.51     99.64     -0.13    +14.72     86.74
 欧元/日圆                          131.24    131.36     -0.09    +14.66    114.46
 美元/瑞郎                          0.9365    0.9362     +0.03     +2.29    0.9155
 英镑/美元                          1.5361    1.5359     +0.01     -5.48    1.6251
 美元/加元                          1.0331    1.0334     -0.03     +4.13    0.9921
 澳元/美元                          0.9253    0.9249     +0.04    -10.97    1.0393
 新西兰元/美元                      0.7990    0.7966     +0.30     -3.54    0.8283
 澳元/日圆                          92.080    92.160     -0.09     +2.16    90.130
 新西兰元/日圆                      79.480    79.370     +0.14    -43.56   140.820
 英镑/日圆                          152.88    153.04     -0.10     +8.56    140.82
 澳元/新西兰元                      1.1576    1.1600     -0.21     -7.69    1.2540
                                                                                  
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 张若琪; 审校 于春红)
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