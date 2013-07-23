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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 16:48 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收扬，交投活跃但市场仍缺乏明确方向

(更新收盘报价)
    * 人民币即期收盘小幅上扬，中间价小涨
    * 交投活跃，供需相对均衡
    * 汇改预期虽变强，但目前尚不会转换成交易动力
    * 市场仍在寻觅方向指引

    路透北京7月23日 - 人民币兑美元即期 周二跟随中间价小幅收扬。交易员称
，整体交投比较活跃，买卖双方都有成交，客盘结购汇比较均衡，但市场仍缺乏明确的方向
。
    
    上海一银行交易员指出，尽管上周末的利率市场化举措致汇率改革预期变强，但是在政
策出现实质性的改革迹象之前，上述预期并不会转换成市场的波动。
    
    “（汇率市场化）政策不动，感觉还是没有明确的方向，毕竟中间价仍是持稳的，...
交易操作难度也比较大。”该交易员指出。
    
    交易员并称，6月净结汇连续下降仍有点出乎意料，毕竟6月的购汇力量仍不是很明显，
且从7月的即期交易看，目前没有资本大规模净流出的迹象。
    
    周一公布的中国6月银行代客结售汇数据显示，净结汇规模连续第三个月出现环比下滑
，表明受出口压力增大和人民币汇率双向波动趋势的影响，近几个月来中国外汇净流入步伐
持续放缓。 
    
    有交易员并指出，三、四季度交界的时候加快汇改是比较合适的时机，因为汇率双向波
动、预期较为平稳、国际资本进出也比较平衡。同时，以推出扩大波动区间的可能性为大，
毕竟中间价定价机制还是握在监管层手里的重要工具。
        
    东京汇市美元周二在亚洲时段小跌，因美国公债收益率(殖利率)过去两周下滑削减投资
人买进美元的诱因。澳元在澳洲通胀数据公布前削减涨幅。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日          上日      升贬
              即期成交价格                6.1374        6.1413    0.06%
                    中间价                6.1702        6.1721    0.03%
              成交额                     157亿美元                   
                                                                     
            日内相对于中间价最大波幅  0.56% (上限±1%    日高      日低
                                             )                   
                  日内波动幅度(pips)        68          6.1358    6.1426
              2013年来即期升贬值幅度       1.51%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS       1,165                     
                                   >                             
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16:39              今日          上日        
               1年期NDF                  6.2680/60      6.2690       
                       CNH即期           6.1335/65      6.1345       
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/黄凯)
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