更新版 1-中国汇市：人民币小幅收扬，交投活跃但市场仍缺乏明确方向

(更新收盘报价) * 人民币即期收盘小幅上扬，中间价小涨 * 交投活跃，供需相对均衡 * 汇改预期虽变强，但目前尚不会转换成交易动力 * 市场仍在寻觅方向指引 路透北京7月23日 - 人民币兑美元即期 周二跟随中间价小幅收扬。交易员称 ，整体交投比较活跃，买卖双方都有成交，客盘结购汇比较均衡，但市场仍缺乏明确的方向 。 上海一银行交易员指出，尽管上周末的利率市场化举措致汇率改革预期变强，但是在政 策出现实质性的改革迹象之前，上述预期并不会转换成市场的波动。 “（汇率市场化）政策不动，感觉还是没有明确的方向，毕竟中间价仍是持稳的，... 交易操作难度也比较大。”该交易员指出。 交易员并称，6月净结汇连续下降仍有点出乎意料，毕竟6月的购汇力量仍不是很明显， 且从7月的即期交易看，目前没有资本大规模净流出的迹象。 周一公布的中国6月银行代客结售汇数据显示，净结汇规模连续第三个月出现环比下滑 ，表明受出口压力增大和人民币汇率双向波动趋势的影响，近几个月来中国外汇净流入步伐 持续放缓。 有交易员并指出，三、四季度交界的时候加快汇改是比较合适的时机，因为汇率双向波 动、预期较为平稳、国际资本进出也比较平衡。同时，以推出扩大波动区间的可能性为大， 毕竟中间价定价机制还是握在监管层手里的重要工具。 东京汇市美元周二在亚洲时段小跌，因美国公债收益率(殖利率)过去两周下滑削减投资 人买进美元的诱因。澳元在澳洲通胀数据公布前削减涨幅。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1374 6.1413 0.06% 中间价 6.1702 6.1721 0.03% 成交额 157亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.56% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 68 6.1358 6.1426 2013年来即期升贬值幅度 1.51% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS 1,165 > 离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日 1年期NDF 6.2680/60 6.2690 CNH即期 6.1335/65 6.1345 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/黄凯)