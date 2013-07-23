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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 16:47 BJT

新兴汇市：新兴亚币大多上涨因美国楼市数据疲软，但印尼卢比创四年新低

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 日圆                           99.54       99.65       +0.11      -12.81       86.79
 坡元                          1.2638      1.2607       -0.25       -3.32      1.2219
 台币                          29.920      29.935       +0.05       -2.62      29.136
 韩元                         1116.74     1118.90       +0.19       -4.13     1070.60
 泰铢                           30.93       31.07       +0.45       -1.03       30.61
 菲律宾披索                     43.20       43.24       +0.09       -4.98       41.05
 印尼卢比                    10180.00    10060.00       -1.18       -5.40     9630.00
 印度卢比                       59.67       59.72       +0.08       -7.84       54.99
 马币                          3.1745      3.1805       +0.19       -3.67      3.0580
 人民币                        6.1369      6.1413       +0.07       +1.52      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 高琦)
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