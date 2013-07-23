港股业绩：汇贤产业信托上半年分派收益率降至6.16%，酒店组合收益大减

路透香港7月23日 - 以人民币计价的房地产信托基金(REIT)--汇贤产业信托 周二宣布，上半年的每基金单位分派为0.1203元人民币，按年微升2.1%，零售和写字楼物业租金收入上升抵销了酒店收入下跌的影响；年度化分派收益率放缓至6.16%。

截至6月底止半年，汇贤产业信托的物业收入净额按年升5.1%，至8.7亿元；其中零售和写字楼物业收入净额分别按年上升17.5%和19.2%，至4.26亿和3.28亿元。

但包括东方广场北京君悦大酒店和沈阳丽都索菲特酒店组合的租金则大跌47.8%，至8,400万元，受累期内多个省份先后爆发人类禽流感，以及中央政府实施限制宴请款待政策，及领导人换届亦对企业酬酢宴会、商务会议与官方活动构成影响。

期内，北京君悦的平均出租率只有49.6%，而沈阳丽都索菲特的平均出租率为40.7%。

汇贤产业信托上半年的年度化分派收益率，由去年同期的6.45%放缓至6.16%。

由长实 分拆出来的汇贤产业信托表示，截至6月底止其手持现金为26.79亿元，债务对资产总值比率为6.1%，可随时把握投资机遇。（完）

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