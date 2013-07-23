中国债市：现券收益率续涨，抛压较重令中短端收益率明显上行

路透上海7月22日 - 中国银行间债市周二现券收益率维持上行走势，中短端上涨幅度较明显；交易员指出，资金面紧张局面未有缓解，场内抛盘集中在流动性较好的中短端，但多数机构对未来走势预期不明朗，观望心态较浓，导致承接力道薄弱，成交寡淡。

“收益率还在往上走，资金比较紧，一年以内的金融债抛盘蛮重的，但全场除了看到有一家大行的投资户在收(券)以外，没什么买盘。”北京一商业银行交易员称。

她并指出，央行继续暂停公开市场操作，大家普遍感觉看不清大的局势，观望心态占据主导，“现在资金只要稍微紧一点儿，收益率就上去。”

虽然银行间资金紧张，但中国央行并不为之动容，周二公开市场操作方面仍悄无声息，继续此前连四周空窗操作状态。交易员认为，央行的冷眼旁观是延续了此前不愿轻易放松流动性的导向。

上海一商业银行交易员也指出，中短期现券收益率上行较为明显，包括五年以内的国债以及AAA级别的信用债，尤其是短融，都面临抛压，但低位承接意愿不足，“暂时(现券)看不到转机，”他称。

中国银行间市场周二早盘主要回购利率 延续上日势头继续小涨，虽然整体升幅有限，但在大行上缴分红以及财税缴款等因素的影响下，资金面更显紧张。

今日一级市场还有国开行和铁道部新债招标，上述北京交易员指出，感觉仍在延续一级带动二级的行情，即新债招标的收益率基本高于二级同期水准，并随之带动二级收益率同步向上攀升。

国家开发银行周二首次混合增发两期固息债和两期Shibor基准浮息债。其中一年和五年期固息品种，中标收益率分别为4.2462%和4.2826%，虽然低于预期，但高于二级，银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，一年和三年期品种最新收益率分别报在4.2314%和4.1895%。

业内人士周二透露，中国铁路总公司招标发行的200亿元人民币10年期固息企业债，中标利率为4.97%，其招标利率区间4.15%-5.15%。[ID:nL4T0FT187

剩余期限约0.47年的固息金融债130201券最新成交价对应收益率 在4.3%，上日尾盘为4.05%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1929 4.0080

上日 3.1213 3.9369

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7764/3.7100 国债参考率报价 3.4645/3.3927 金融债参考率报价 3.9759/3.9225(完)

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