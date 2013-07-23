新债招标：中国国开行五年期Shibor浮息债参考收益率5.0720%--业内人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行下午重新招标的两期Shibor基准浮息债，五年期参考收益率5.0720%，七年期参考收益率5.2517%。
业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.22倍和1.44倍，计划发行上限各为50亿元人民币。
上述两期债本应于上午完成招标，但因发行人和投标机构在利率基准确认上存在分歧，而改为下午重新投标。此前以4.66%为基准利率，市场对五年和七年两期shibor基准浮息增发债，利差预测均值分别为16bp(基点)和21bp。
以下为具体条款：
第34期第一次增发 第35期第一次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
票面利差 0bp 14bp
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 7月23日 7月23日
缴款日 7月29日 7月29日
分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日
上市日 8月2日 8月2日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 林高丽/张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。