新债招标：中国国开行五年期Shibor浮息债参考收益率5.0720%--业内人士

路透上海7月23日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行下午重新招标的两期Shibor基准浮息债，五年期参考收益率5.0720%，七年期参考收益率5.2517%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.22倍和1.44倍，计划发行上限各为50亿元人民币。

上述两期债本应于上午完成招标，但因发行人和投标机构在利率基准确认上存在分歧，而改为下午重新投标。此前以4.66%为基准利率，市场对五年和七年两期shibor基准浮息增发债，利差预测均值分别为16bp(基点)和21bp。

以下为具体条款：

第34期第一次增发 第35期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

票面利差 0bp 14bp

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月29日 7月29日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 8月2日 8月2日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

发行人增发权利 保留 保留