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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 17:20 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元接近四周高位，市场押注英国第二季GDP料强劲

但交易商不愿过分做多，因尽管经济数据改善，但英国央行可能维持宽松货币政策。

英镑兑美元 报1.5370美元，周一曾触及6月26日以来最高位1.5385。欧元兑英镑 持平于0.8588英镑，周三公布欧元区采购经理人指数(PMI)初值前，多数投资者离场观望。

周四公布的英国数据料显示，英国第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长1.4%。

“第二季GDP将说明经济是否确实在改善，”德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke称。

“只要风险情绪持续，则英镑或许完全能够守住涨幅。因此短期而言，英镑多头可能有买兴，因为英镑已经突破1.5350美元，目前有升至1.5480美元的空间。”(完)

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