亚洲能源：印度6月进口伊朗石油数量同比减少逾五成

路透新德里7月23日 - 根据路透取得的油轮资料显示，印度6月由伊朗进口原油数量较上年同期减少一半以上，炼油商Essar Oil 成为伊朗唯一仅存的印度客户。

印度6月进口量较上年同期下滑约60%，数据显示伊朗前四大原油客户--中国、日本、印度及韩国--6月平均每日进口86万桶，较上年同期减少超过三分之一。

这将是伊朗前四大石油出口国4月以来最低购买量，4月时因印度及日本进口量大减，当月购买量降至每日63.575万桶，为数十年来最低。

“伊朗原油进口同比下滑情况将会持续，”顾问公司FGE南亚油气团队主管Praveen Kumar指出。

根据业界消息人士提供的油轮到港数据显示，印度6月向伊朗进口14.08万桶/日，较5月减少45%。

数据显示，印度今年上半年的伊朗进口石油降至21.14万桶/日，较上年同期减少42%以上。

路透对亚洲国家6月进口伊朗原油数字的计算，是根据印度油轮资料、中国及韩国稍早公布的石油进口数据、及假设日本6月进口约20万桶/日而得出。