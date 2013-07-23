亚洲能源：印度6月进口伊朗石油数量同比减少逾五成

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新德里7月23日 - 根据路透取得的油轮资料显示，印度6月由伊朗进口原油数量较上年同期减少一半以上，炼油商Essar Oil 成为伊朗唯一仅存的印度客户。
印度6月进口量较上年同期下滑约60%，数据显示伊朗前四大原油客户--中国、日本、印度及韩国--6月平均每日进口86万桶，较上年同期减少超过三分之一。
这将是伊朗前四大石油出口国4月以来最低购买量，4月时因印度及日本进口量大减，当月购买量降至每日63.575万桶，为数十年来最低。
“伊朗原油进口同比下滑情况将会持续，”顾问公司FGE南亚油气团队主管Praveen Kumar指出。
根据业界消息人士提供的油轮到港数据显示，印度6月向伊朗进口14.08万桶/日，较5月减少45%。
数据显示，印度今年上半年的伊朗进口石油降至21.14万桶/日，较上年同期减少42%以上。
路透对亚洲国家6月进口伊朗原油数字的计算，是根据印度油轮资料、中国及韩国稍早公布的石油进口数据、及假设日本6月进口约20万桶/日而得出。
根据相同的计算及假设基础，亚洲国家今年上半年进口伊朗石油数量约在97.528万桶/日，较上年同期减少约20%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。