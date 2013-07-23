印尼金融：央行将卢比参考汇价紧贴市场实际交易价位--交易商

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡7月23日 - 交易商指出，印尼央行周二将卢比参考汇价紧贴雅加达外汇市场的交易水准。此举最初曾造成卢比挫跌，但之后可能帮助卢比走强。
印尼卢比兑美元 盘中一度下跌近2%至10,250，为2009年8月以来最弱水准。但至0829GMT，卢比兑美元扳回日内大部分跌幅，报10,170/220，交易商称因发现央行卖出美元。
交易商称，周二的举动将参考汇价反映卢比实际交易价格，是一个重要的策略变化，应能吸引银行在雅加达市场卖出更多美元。
日前卢比兑美元跌破10,000关口，为2009年9月以来首次。去年卢比是亚洲新兴市场表现最差的货币，兑美元跌6%。年内迄今，卢比已经下跌5.3%。
“不能仅仅印尼央行一家来卖出美元，”雅加达一交易员称，“允许价格匹配实际市场是比较明智的，这或能帮助卢比。”
上述交易员称，最近几个月当央行发布的参考汇价高过市场价格时，交易商不愿卖出美元。
印尼央行一向主张，卢比兑美元的合理价位强于10,000卢比兑1美元，这被普遍视为一个重要心理关卡。对交易商而言，印尼央行允许现汇价格紧贴实际市场水位，暗示央行已经不再那么担心卢比可能急贬。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。