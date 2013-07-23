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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 18:14 BJT

印尼金融：央行将卢比参考汇价紧贴市场实际交易价位--交易商

路透新加坡7月23日 - 交易商指出，印尼央行周二将卢比参考汇价紧贴雅加达外汇市场的交易水准。此举最初曾造成卢比挫跌，但之后可能帮助卢比走强。

印尼卢比兑美元 盘中一度下跌近2%至10,250，为2009年8月以来最弱水准。但至0829GMT，卢比兑美元扳回日内大部分跌幅，报10,170/220，交易商称因发现央行卖出美元。

交易商称，周二的举动将参考汇价反映卢比实际交易价格，是一个重要的策略变化，应能吸引银行在雅加达市场卖出更多美元。

日前卢比兑美元跌破10,000关口，为2009年9月以来首次。去年卢比是亚洲新兴市场表现最差的货币，兑美元跌6%。年内迄今，卢比已经下跌5.3%。

“不能仅仅印尼央行一家来卖出美元，”雅加达一交易员称，“允许价格匹配实际市场是比较明智的，这或能帮助卢比。”

上述交易员称，最近几个月当央行发布的参考汇价高过市场价格时，交易商不愿卖出美元。

印尼央行一向主张，卢比兑美元的合理价位强于10,000卢比兑1美元，这被普遍视为一个重要心理关卡。对交易商而言，印尼央行允许现汇价格紧贴实际市场水位，暗示央行已经不再那么担心卢比可能急贬。(完)
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