中国新债：财政部周五将代理招标发行236亿元固息地方债，期限三年

路透上海7月23日 - 中国财政部周二公告称，将于周五代理招标发行今年第五期地方政府债，总额236亿元人民币，期限为三年期固息品种。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债将于7月26日招标，采用单一价格招标，标的为利率；7月29-31日进行分销，8月2日起上市交易。

以下为是次地方债发行计划表的具体内容:

地区 三年期

发行额(亿元)

黑龙江 56

厦门 7

湖南 77

广西 47

西藏 6

青海 43

合计 236

此前第四期地方债为五年品种，其中标利率为3.82%，落在投标区间上限。

财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。

2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)