中国新债：财政部周五将代理招标发行236亿元固息地方债，期限三年

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 中国财政部周二公告称，将于周五代理招标发行今年第五期地方政府债，总额236亿元人民币，期限为三年期固息品种。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债将于7月26日招标，采用单一价格招标，标的为利率；7月29-31日进行分销，8月2日起上市交易。
以下为是次地方债发行计划表的具体内容:
地区 三年期
发行额(亿元)
黑龙江 56
厦门 7
湖南 77
广西 47
西藏 6
青海 43
合计 236
此前第四期地方债为五年品种，其中标利率为3.82%，落在投标区间上限。
财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。
2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。