投行观点：高盛维持短期和未来12个月对大宗商品的中性评估

路透7月23日 - 高盛 维持短期和未来12个月对大宗商品的“中性”评估，因预期回报持平。

高盛将标普高盛增强商品指数(S&P GSCI Enhanced Commodity Index)未来12个月的回报率预估从2.3%调降至0.1%。

“我们目前的预期非常温和，回报率在未来12个月料将大致持平，”分析师Jeffrey Currie在报告中表示。

高盛周一公布的报告显示，未来12个月的回报率预估将包括能源上涨1.5%，工业金属上升6%。

高盛估计，贵金属和农业回报率将下降8%，牲畜业回报率则将下滑3%。

Currie表示，持有大宗商品的战略性理由仍然充分，因为在地缘政治风险加剧之际，大宗商品可在市况不利时充当对冲工具，而且投资大宗商品是分散资产组合风险的一种方式。

高盛亦维持2014年布兰特原油与西德克萨斯中质油价差平均为每桶8-9美元的预估。