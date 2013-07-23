投行观点：高盛维持短期和未来12个月对大宗商品的中性评估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月23日 - 高盛 维持短期和未来12个月对大宗商品的“中性”评估，因预期回报持平。
高盛将标普高盛增强商品指数(S&P GSCI Enhanced Commodity Index)未来12个月的回报率预估从2.3%调降至0.1%。
“我们目前的预期非常温和，回报率在未来12个月料将大致持平，”分析师Jeffrey Currie在报告中表示。
高盛周一公布的报告显示，未来12个月的回报率预估将包括能源上涨1.5%，工业金属上升6%。
高盛估计，贵金属和农业回报率将下降8%，牲畜业回报率则将下滑3%。
Currie表示，持有大宗商品的战略性理由仍然充分，因为在地缘政治风险加剧之际，大宗商品可在市况不利时充当对冲工具，而且投资大宗商品是分散资产组合风险的一种方式。
高盛亦维持2014年布兰特原油与西德克萨斯中质油价差平均为每桶8-9美元的预估。
9月欧洲指标布兰特原油合约CL-LCO1=R周二较同期美国原油升水1.56美元。(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。