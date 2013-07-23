香港房地产：美联料全年租金升幅收窄至5%，中小型住宅需求仍大

路透香港7月23日 - 香港地产代理公司--美联集团 周二表示，受政府楼市辣招持续抑制需求，加上不少业主转售为租，6月份住宅租售比率升至约66.8%高位；由于市场租盘持续增加，令租金受压，预料全年租金升幅由年初预计的5至10%，收窄至5%，市场对中小型住宅单位需求仍然较大。

该集团执行董事陈坤兴在记者会上称，今年上半年租售比率为56%，为近年平均最高，而上半年住宅租金则升约1.2%，较去年下半年升幅放缓。他指出，上半年的租务成交个案约48%为月租15,000港元或以下的物业，并以新界区占最多数。

“如果买卖交投缺乏起色，租务比率或会持续上升，更有机会可挑战六成水平。”他说。

政府去年10月开征买家印花税和上调额外印花税，今年初又将物业从价印花税倍增，三项“辣招”严重打击市场交投。陈坤兴表示，一些有实力的业主转售为租令租盘供应增加，令租金升幅放缓。