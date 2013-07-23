香港房地产：美联料全年租金升幅收窄至5%，中小型住宅需求仍大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月23日 - 香港地产代理公司--美联集团 周二表示，受政府楼市辣招持续抑制需求，加上不少业主转售为租，6月份住宅租售比率升至约66.8%高位；由于市场租盘持续增加，令租金受压，预料全年租金升幅由年初预计的5至10%，收窄至5%，市场对中小型住宅单位需求仍然较大。
该集团执行董事陈坤兴在记者会上称，今年上半年租售比率为56%，为近年平均最高，而上半年住宅租金则升约1.2%，较去年下半年升幅放缓。他指出，上半年的租务成交个案约48%为月租15,000港元或以下的物业，并以新界区占最多数。
“如果买卖交投缺乏起色，租务比率或会持续上升，更有机会可挑战六成水平。”他说。
政府去年10月开征买家印花税和上调额外印花税，今年初又将物业从价印花税倍增，三项“辣招”严重打击市场交投。陈坤兴表示，一些有实力的业主转售为租令租盘供应增加，令租金升幅放缓。
美联物业首席分析师刘嘉辉补充，由于2012至2013年度的内地大学生数量首度突破1万关口，而他们又会选择租住在大学附近的屋苑，所以令附近的租金升幅或高于整体，例如沙田区就有不少学生以二人合租的形式租用。他又指，由于市场租盘持续增加，令租金受压，预料全年租金升幅由年初预计的5至10%，收窄至5%，中小型住宅单位需求较大。(完) (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。