《手机产业焦点》移动互联网的明天属于亚洲

跌价的不只有手机，平板电脑价格下滑的速度更快，Sameer Singh表示，这在该地去创造出“全新一类的网路使用者”。

根据GfK的数据，菲律宾平板电脑需求过去一年来成长了三倍，而东南亚地区平板电脑价格在同一时间内下滑了25%。

网路电话和传讯服务商Viber的执行长Talmon Marco称，从一般手机转换到最基本款的智能手机，就像是“从一辆很好的脚踏车换成一台漏油的旧汽车。花几天的时间，你还是能从纽约开着旧汽车来到芝加哥，这是骑脚踏车办不到的。”

Marco称，不管硬体和连线的品质为何，智能手机和平板电脑在骨子里都是相同的，有着类似的使用者介面、应用程式和网路商店连结，而这些都可以刺激使用率。

“只要用户转移至智能手机，使用率就会升高，不管是什么样的智能手机，”他说。Viber在越南、巴基斯坦、缅甸和许多非洲国家都出现极为快速的成长和极高的使用率。

**网路瓶颈**

让这些服务提供者意外的是，即使网路品质很糟糕，用户增加的速度还是很快。

然而，瓶颈仍在。

网络覆盖率不佳，以及3G服务价格相对高昂，也让许多使用者裹足不前。根据市场研究机构Euromonitor，去年中国售出的行动电话中，有62%是智能手机，但仅有16%的用户采用移动网络。

这迫使移动通讯商祭出高额补贴来吸引用户，但也压低了利润。

新加坡网路流量分析公司comScore的分析师Joe Nguyen称，随着产业成熟，手机和平板电脑制造商将须接受更低的利润和更低的价格。