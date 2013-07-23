更新版 1-台湾货币市场：进入现金股利发放高峰，短率大致平稳

(更新拆款数据及央行存单发行金额)

* 进入现金股利发放高峰

* 短票量相当少

* 资金持续平稳，拆借需求不高

记者 高洁如

路透台北7月23日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。今日起大型企业开始密集发放现金股利，估计银行间的资金流动变化将趋大。只不过，在资金充裕的前提下，短票的金额相当稀少，银行多余资金的消化管道有限。

交易员表示，目前全体银行的累积准备数字并不大，银行的积数堆积的压力也不大，市场整体拆借需求不算太高。至于央行在冲销市场隔夜资金方面，目前冲销的动作适中，针对各银行则是更细致选择的冲销多余资金。

〞我这几天很少做，不急着收钱、也不急着拿钱。〞一公营银行业人士表示。

此外，今年预计国库第一笔退税也将在7月30日转入银行、31日退回客户。根据去年情况，去年底退税的金额约280亿台币。

7月底即将进入上市柜公司现金股利发放高峰。初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电高达777亿台币的现金股利。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为42亿台币，累计超额准备为215亿，加计前期1%的超额准备为1,268亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.295-0.40%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂在0.388-0.42%，上日在0.380-0.50%。

**短票量很少**

短票市场方面，一位大型银行交易人士表示，近期因票量非常少，对部分提供短票的票券商利率上有所退让。

另一位大型银行交易员也说，〞今天买不到什么票，很难买。〞

台湾央行周二公布，今日共发行1,256.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,260.5亿，存单发行余额减4亿台币。

30天期短票利率主要交投仍落在0.67%-0.69%，少数大型银行的短票承做利率稍低；上日在0.68-0.69%。

本周央行存单到期总额为1兆140.75亿台币，本周余日存单到期金额为：周三678.5亿、周四2,610.5亿、周五2,379.75亿台币。紧缩因素则有周二财政部发行102-7期91天国库券，金额200亿台币、周四财政部发行102-8期273天国库券，金额350亿台币、周五财政部发行102/8期20年公债，金额300亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率持平既有水准，台塑化 于今日揭开上市公司发放现金股利的序幕，不过RP市场并未感受到任何影响。由于各家券商可承做筹码有限，今日多以到期续做为主。

证券交易商表示，虽然这两天陆续有中油、台电公司债交割，不过由于市场普遍对利率看法保守，且这类国营事业的发债天期偏长，因此并没有太多新增筹码可供承做RP。

“最近没补什么券，兴趣不大。”一位证券商交易员说。

惟纵然筹码供给有限，客户买券的需求仍多，但交易员普遍表示，今日RP利率没有变化，整体市况平稳。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。