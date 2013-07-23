香港个股：北控集团再度增持中国燃气股份，持股升至22.01%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月23日 - 据香港联交所周二的资料显示，中国主要城市燃气供应商--中国燃气 近日再获北控集团增持股份，北控集团的持股量升至22.01%。
资料显示，北控集团于上周四按按平均每股9.004港元，购入318万股中国燃气股份，涉资约2,863万港元；本次增持后，持股比例由21.94%升至22.01%。
北控集团对上一次是于本月11日斥资约2.3亿港元增持中国燃气股权，使其取代刘明辉成为公司最大股东。
北控集团为北京控股 的控股股东，后者亦从事城市燃气供应业务。
中国燃气今天微幅收高0.89%，报9.03港元。（完） (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。