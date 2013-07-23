香港个股：北控集团再度增持中国燃气股份，持股升至22.01%

路透香港7月23日 - 据香港联交所周二的资料显示，中国主要城市燃气供应商--中国燃气 近日再获北控集团增持股份，北控集团的持股量升至22.01%。

资料显示，北控集团于上周四按按平均每股9.004港元，购入318万股中国燃气股份，涉资约2,863万港元；本次增持后，持股比例由21.94%升至22.01%。

北控集团对上一次是于本月11日斥资约2.3亿港元增持中国燃气股权，使其取代刘明辉成为公司最大股东。

北控集团为北京控股 的控股股东，后者亦从事城市燃气供应业务。