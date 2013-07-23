版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 19:09 BJT

更新版-东南亚股市：多数收高，泰国和印尼股市表现居前

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
                                最新报    点数     涨跌%    涨跌%   收市价
                                  价                                
                                                                       
 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   439.29     5.30    +1.22    +3.58   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3253.76    19.41    +0.60    +2.74  3167.08
 马来西亚                       1805.31     7.63    +0.42    +6.89  1688.95
 泰国                           1513.31    31.47    +2.12    +8.72  1391.93
 印尼                           4767.16    88.18    +1.88   +10.44  4316.69
 菲律宾                         6743.21   115.85    +1.75   +16.01  5812.73
 越南                            504.29    -1.87    -0.37   +21.89   413.73
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐