土耳其央行：上调隔夜放款利率至7.25%，维持政策利率及借款利率不变

路透伊斯坦布尔7月23日 - 土耳其央行周二上调隔夜放款利率75个基点以支持里拉汇率，但维持主要政策利率以及隔夜借款利率不变。

央行在月度货币政策委员会会议后发表声明称，将放款利率自6.5%上调至7.25%，但维持主要政策利率--一周附买回利率(回购利率)于4.50%不变，并维持借款利率于3.5%。