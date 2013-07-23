土耳其央行：上调隔夜放款利率至7.25%，维持政策利率及借款利率不变

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伊斯坦布尔7月23日 - 土耳其央行周二上调隔夜放款利率75个基点以支持里拉汇率，但维持主要政策利率以及隔夜借款利率不变。
央行在月度货币政策委员会会议后发表声明称，将放款利率自6.5%上调至7.25%，但维持主要政策利率--一周附买回利率(回购利率)于4.50%不变，并维持借款利率于3.5%。
接受路透访问的17位分析师均预期土耳其央行上调隔夜放款利率，并维持其他两项利率不变。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。