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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 19:27 BJT

土耳其央行：上调隔夜放款利率至7.25%，维持政策利率及借款利率不变

路透伊斯坦布尔7月23日 - 土耳其央行周二上调隔夜放款利率75个基点以支持里拉汇率，但维持主要政策利率以及隔夜借款利率不变。

央行在月度货币政策委员会会议后发表声明称，将放款利率自6.5%上调至7.25%，但维持主要政策利率--一周附买回利率(回购利率)于4.50%不变，并维持借款利率于3.5%。

接受路透访问的17位分析师均预期土耳其央行上调隔夜放款利率，并维持其他两项利率不变。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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