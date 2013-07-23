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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 19:57 BJT

美股业绩：联合包裹第二季每股盈余为1.13美元

路透7月23日 - 联合包裹(优比速,UPS) 公布，

* 第二季每股盈余为1.13美元

* 预计2013财年经调整的每股盈余为4.65-4.85美元

* 预计下半年每股盈余增幅介于4-13%

* 第二季营收为135.1亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估联合包裹第二季每股盈余1.13美元，营收135.9亿美元；分析师还预估联合包裹2013年每股盈余4.76美元。(完)
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