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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 19:59 BJT

表格：7月20日止当周美国连锁店销售较前周上升1.4%--ICSC/高盛

路透7月23日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，7月20日止当周美国连锁店销售较前周上涨1.4%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

7月20日 566.6 2.1 1.4

7月13日 559.0 1.7 -1.1

7月 6日 565.4 2.9 3.0

6月29日 548.9 1.9 0.6(完) (编译 于春红; 审校 王兴亚)
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