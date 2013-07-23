国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至七周低位，因炼厂恢复运转

路透新加坡7月23日 - 亚洲汽油裂解价差周二跌至每桶9.70美元的七周低位，脱离7月12日和16日触及到逾四年高点，因印度及马来西亚炼厂基本恢复运转，同时印尼大部分需求已满足。

亚洲第五大炼厂台塑石化未能加大两座汽油生产设施的利用率，但该消息并未提振市场人气，因供应紧俏状况已经缓解。

台塑石化发言人称，若不能解决目前的设备问题，第四季可能关闭两座重油催化裂化装置之一。

交易商表示，台塑石化甚至可能将两艘汽油船货从8月延期至9月。

尽管可能会延期，但交易商补充说，这对汽油市场的影响可能不大，因为印尼已经基本确定了船货来保证斋月需求。

印度及马来西亚炼厂停转问题也已经解决。

一名在新加坡的交易商称，“我认为现在没人真正需要船货，”其并称汽油期货可能同样已经触顶。

坦桑尼亚石油进口商寻求逾35万吨油品，交付期在8-9月，其中有将近10.3万吨是汽油。

亚洲石脑油价格及其裂解价差均延续跌势至第二日，分别触及约两周低点每吨900.50美元和每吨91.25美元，因为基本面趋弱进一步打压人气。(完)

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