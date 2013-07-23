国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因需求减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡7月23日 - 亚洲柴油裂解价差周二出现下滑，行业消息人士称因来自印尼和沙特等主要进口国的需求减少。
根据路透数据，8月柴油裂解价差下降1.14美元，至较迪拜原油每桶升水18.53美元。
但交易商表示，菲律宾和南非浮现现货需求，使得跌幅受限。
他们还说，坦桑尼亚亦在寻求逾20万吨油品，而此时中东地区供应紧俏，原因是一座炼厂停转且对埃及的出口增加。
一位消息人士表示，印度Reliance可能已经出售船期8月的船货，价格为每桶升水2.70美元，远高于市场价格，不过买家尚不能证实。
该人士并称，随着雨季开始，印度的柴油出口增加，现货升水可能低于每桶2.50美元。
在台湾，台塑石化的第二座柴油装置出现技术问题后，一直维持较低的利用率，但公司发言人称若问题不能解决，该装置或将在第四季关闭。
消息人士称，台塑石化可能推迟至少两批8月柴油船货的装船期限，但该消息还未被证实。
其中一位人士表示，台塑石化9月可能不会在现货市场供应任何柴油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。