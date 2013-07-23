国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因需求减少

路透新加坡7月23日 - 亚洲柴油裂解价差周二出现下滑，行业消息人士称因来自印尼和沙特等主要进口国的需求减少。

根据路透数据，8月柴油裂解价差下降1.14美元，至较迪拜原油每桶升水18.53美元。

但交易商表示，菲律宾和南非浮现现货需求，使得跌幅受限。

他们还说，坦桑尼亚亦在寻求逾20万吨油品，而此时中东地区供应紧俏，原因是一座炼厂停转且对埃及的出口增加。

一位消息人士表示，印度Reliance可能已经出售船期8月的船货，价格为每桶升水2.70美元，远高于市场价格，不过买家尚不能证实。

该人士并称，随着雨季开始，印度的柴油出口增加，现货升水可能低于每桶2.50美元。

在台湾，台塑石化的第二座柴油装置出现技术问题后，一直维持较低的利用率，但公司发言人称若问题不能解决，该装置或将在第四季关闭。

消息人士称，台塑石化可能推迟至少两批8月柴油船货的装船期限，但该消息还未被证实。

其中一位人士表示，台塑石化9月可能不会在现货市场供应任何柴油船货。(完)

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