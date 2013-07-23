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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 21:00 BJT

美国数据：7月20日止当周连锁店销售较上年同期上升3.3%--Redbook

路透纽约7月23日 - Redbook Research周二公布的报告显示，7月20日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.3%。

2013年7月迄今连锁店销售较上年同期增长3.1%，较前月增长0.9%。(完) (编译 于春红; 审校 王兴亚)
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