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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 21:40 BJT

美国热股：TRAVELERS季度获利增长超预期，但股价盘初下跌

路透7月23日 - 保险公司TRAVELERS COS INC 公布季度获利增长85%，因灾难索赔减少，优于分析师预期。

盘初该公司股价跌1.4%，报84.24美元。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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