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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 21:39 BJT

美国热股：博地能源季度获利下滑，产品价格疲软冲击营收

路透7月23日 - 煤炭企业博地能源(Peabody) 公布季度获利下滑，因价格疲软冲击营收。

盘初该公司股价大涨6.5%，报17.38美元。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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