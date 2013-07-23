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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 21:41 BJT

美国热股：WENDY'S宣布明年年中前卖掉425家餐厅，股价盘初大涨

路透7月23日 - 全美第二大汉堡包连锁店WENDY'S CO 周二公布季度获利，并宣布计划在2014年中之前卖掉约425家餐厅。

盘初该公司股价大涨11.52%，报7.44美元。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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