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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 21:43 BJT

美国股市：开盘小涨，因蓝筹股业绩强劲且中国努力提振经济

路透纽约7月23日 - 美国股市周二开盘略走高，受助于蓝筹股杜邦及Travelers业绩强劲，且中国努力避免经济硬着陆。

道琼工业指数 开盘上涨57.12点，或0.37%，至15,602.67点；标准普尔500指数 涨2.52点，或0.15%，至1,698.05点；Nasdaq指数 升3.52点，或0.1%，至3,603.91点。(完)
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