欧元区数据: 7月消费者信心指数增至负17.4，6月为负18.8

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔7月23日 - 欧盟执委会周二公布的数据显示，欧元区7月消费者信心指数增幅超过预期，触及近两年最高。
欧盟执委会公布，欧元区7月消费者信心指数增至负17.4，6月为负18.8，超过分析师预期的增至负18.30。7月数据为2011年8月以来最高，当时为负16.8。
欧盟27国的7月消费者信心指数以更快的步伐改善，增至负14.8，6月为负17.5。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。