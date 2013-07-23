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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 22:19 BJT

欧元区数据: 7月消费者信心指数增至负17.4，6月为负18.8

路透布鲁塞尔7月23日 - 欧盟执委会周二公布的数据显示，欧元区7月消费者信心指数增幅超过预期，触及近两年最高。

欧盟执委会公布，欧元区7月消费者信心指数增至负17.4，6月为负18.8，超过分析师预期的增至负18.30。7月数据为2011年8月以来最高，当时为负16.8。

欧盟27国的7月消费者信心指数以更快的步伐改善，增至负14.8，6月为负17.5。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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