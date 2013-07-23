表格：美国里奇蒙联邦储备银行7月综合制造业指数为负11，6月为正7

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，7月综合制造业指数为负11，6月为正7。 以下为具体数据及分项：
7月 6月 5月 三个月均值 制造业综合指数 -11 7 -1 -2
出货 -15 11 8 1
新订单 -15 9 -8 -5 未完成订单 -24 -1 -12 -12 产能利用 -9 1 -6 -5 投入物价 1.60 1.13 1.00 -- 产出物价 1.02 0.62 0.25 -- 制成品库存 15 5 8 9
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。