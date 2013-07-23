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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 22:05 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行7月综合制造业指数为负11，6月为正7

路透7月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，7月综合制造业指数为负11，6月为正7。 以下为具体数据及分项：

7月 　 6月 　 5月 　 三个月均值 制造业综合指数 -11 7 -1 -2

出货 -15 11 8 1

新订单 -15 9 -8 -5 未完成订单 -24 -1 -12 -12 产能利用 -9 1 -6 -5 投入物价 1.60 1.13 1.00 -- 产出物价 1.02 0.62 0.25 -- 制成品库存 15 5 8 9
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