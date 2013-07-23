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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 01:05 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.336%，投标倍数为3.08

路透华盛顿7月23日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.336% 中值 0.315% 低值 0.285% 价格/得标 价格 99.828720 高值得标比率 42.14% 投标倍数 3.08 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,055,600 总投标 107,699,136,600 竞争性投标得标 34,722,869,000 非竞争性投标得标 147,186,600 FED附加 0 初级市场交易商投标 76,935,000,000 初级市场交易商得标 18,488,170,000 直接投标 16,107,000,000 直接投标得标 5,683,749,000 间接投标 14,379,950,000 间接投标得标 10,550,950,000 发行细节 发行日 2013/07/31 到期日 2015/07/31 CUSIP码 912828VN7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面，请点选

(编译 利棣儿；审校　母红)
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