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市场报道 | 2013年 7月 24日 星期三 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.14%，Nasdaq指数下跌0.59%

路透纽约7月23日 - 美国股市标普500指数周二结束四天连涨收跌，上日收在纪录高位，而美国企业业绩强劲扶助道指小幅收涨。。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高22.19点，或0.14%，至15,567.74点；标准普尔500指数 收跌3.14点，或0.19%，至1,692.39点.Nasdaq指数 下跌21.11点，或0.59%，至3,579.27点。(完)

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