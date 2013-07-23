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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 04:38 BJT

美股盘后：苹果公布季度业绩后，盘后股价扩大涨幅至4.5%

路透纽约7月23日 - 消费电子巨擘苹果 周二在美股盘后交易中上涨2.3%，之后升幅扩大至4.5%，此前该公司公布了季度业绩。

苹果公布2013会计年度第三季每股盈利(EPS)为7.47美元，第三季营收为353亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场原本预计苹果第三季EPS为7.32美元，营收为350.2亿美元。

苹果预计第四季营收为340-370亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计苹果第四季营收为370.5亿美元。

(编译 利棣儿；审校 母红)
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