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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 06:21 BJT

纽约汇市：美元全线走低，成交清淡

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                    收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                       
 欧元/美元                            1.3221      1.3183       +0.29       +0.20      1.3194
 美元/日圆                             99.40       99.64       -0.24      +14.60       86.74
 欧元/日圆                            131.47      131.38       +0.07      +14.87      114.45
 美元/瑞郎                            0.9347      0.9362       -0.16       +2.10      0.9155
 英镑/美元                            1.5367      1.5359       +0.05       -5.44      1.6251
 美元/加元                            1.0285      1.0334       -0.47       +3.67      0.9921
 澳元/美元                            0.9296      0.9249       +0.51      -10.56      1.0393
 欧元/瑞郎                            1.2362      1.2343       +0.15       +2.38      1.2075
 欧元/英镑                            0.8603      0.8582       +0.24       +6.03      0.8114
 新西兰元/美元                        0.7995      0.7966       +0.36       -3.48      0.8283
 美元/挪威克朗                        5.8729      5.9307       -0.97       +5.57      5.5630
 欧元/挪威克朗                        7.7666      7.8236       -0.73       +5.81      7.3403
 美元/瑞典克朗                        6.4445      6.4853       -0.63       -0.83      6.4986
 欧元/瑞典克朗                        8.5208      8.5531       -0.38       -0.66      8.5777
                                                                                            
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
         
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     (编译 母红; 审校 张涛)
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