纽约汇市：美元全线走低，成交清淡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3221 1.3183 +0.29 +0.20 1.3194 美元/日圆 99.40 99.64 -0.24 +14.60 86.74 欧元/日圆 131.47 131.38 +0.07 +14.87 114.45 美元/瑞郎 0.9347 0.9362 -0.16 +2.10 0.9155 英镑/美元 1.5367 1.5359 +0.05 -5.44 1.6251 美元/加元 1.0285 1.0334 -0.47 +3.67 0.9921 澳元/美元 0.9296 0.9249 +0.51 -10.56 1.0393 欧元/瑞郎 1.2362 1.2343 +0.15 +2.38 1.2075 欧元/英镑 0.8603 0.8582 +0.24 +6.03 0.8114 新西兰元/美元 0.7995 0.7966 +0.36 -3.48 0.8283 美元/挪威克朗 5.8729 5.9307 -0.97 +5.57 5.5630 欧元/挪威克朗 7.7666 7.8236 -0.73 +5.81 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4445 6.4853 -0.63 -0.83 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5208 8.5531 -0.38 -0.66 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。