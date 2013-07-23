版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月23日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                63.63       -0.76       -1.18     2000261
 搜狐                                67.49       -0.20       -0.30      859609
 网易                                66.28       -0.33       -0.50      370896
 百度                               109.84       -0.17       -0.15     3329124
 亚信科技                            11.67       -0.01       -0.09      172714
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        16.74       +0.12       +0.72     2625959
 联电                                 2.19       +0.05       +2.34      412578
 日月光                               4.12       +0.07       +1.73      113880
 硅品精密                             5.47       +0.07       +1.30      997539
 和信超媒体                           1.16       +0.21      +22.11      591816
 友达                                 3.54       -0.02       -0.56      140641
 中华电信                            32.35       -0.23       -0.71       26894
 台湾国际航电                        37.50       -0.06       -0.16     1181023
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            53.88       +0.45       +0.84      112462
 中国联通                            14.46       +0.24       +1.69      117824
 中国电信                            48.99       +1.72       +3.64       28215
 中芯国际                             3.91       +0.00       +0.00       28819
 电讯盈科                             4.65       -0.03       -0.64        1321
    
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐