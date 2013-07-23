《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 63.63 -0.76 -1.18 2000261 搜狐 67.49 -0.20 -0.30 859609 网易 66.28 -0.33 -0.50 370896 百度 109.84 -0.17 -0.15 3329124 亚信科技 11.67 -0.01 -0.09 172714 台湾 台湾积体电路 16.74 +0.12 +0.72 2625959 联电 2.19 +0.05 +2.34 412578 日月光 4.12 +0.07 +1.73 113880 硅品精密 5.47 +0.07 +1.30 997539 和信超媒体 1.16 +0.21 +22.11 591816 友达 3.54 -0.02 -0.56 140641 中华电信 32.35 -0.23 -0.71 26894 台湾国际航电 37.50 -0.06 -0.16 1181023 香港 中国移动 53.88 +0.45 +0.84 112462 中国联通 14.46 +0.24 +1.69 117824 中国电信 48.99 +1.72 +3.64 28215 中芯国际 3.91 +0.00 +0.00 28819 电讯盈科 4.65 -0.03 -0.64 1321 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。