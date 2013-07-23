澳新经济指标预测--7月24日-7月31日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月22日当周 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 40.1 出口(亿新西兰元) -- 40.8 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差0.71 贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一 逆差12.6 逆差8.7 年 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.5% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.6% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.2% +2.2% 2100 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 7月25日(四) 暂无重要数据公布。 7月26日(五) 暂无重要数据公布。 7月29日当周 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰建筑许可 6月 -- +1.3% 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 6月 -- -1.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 6月 -- +0.3% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 6月 -- +0.4% 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 50.1% 企业自身活动指数 -- 45.0% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。