欧洲经济指标预测--7月24日-7月31日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月22日当周 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 48.8 48.4 Markit服务业PMI 47.6 47.2 Markit综合PMI -- 47.4 0728 德国Markit制造业PMI 7月 49.2 48.6 Markit服务业PMI 50.8 50.4 Markit综合PMI -- 50.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 49.1 48.8 Markit服务业PMI 48.7 48.3 Markit综合PMI 49.1 48.7 0800 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 6月 -- 顺差29.7 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 -- -0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.90% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 负15 负18 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者信心指数 7月 96.0 95.7 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 106.1 105.9 Ifo企业现况指数 109.7 109.4 Ifo企业预期指数 102.5 102.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +3.0% +2.9% 民间贷款 -1.1% -1.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初 +0.6% +0.3% 值 (较上年同期) +1.4% +0.3% 7月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.3% -0.4% (较上年同期) -1.6% -2.9% 0645 法国消费者信心指数 7月 79 78 7月29日当周 7月29日-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +3.7% 7月29-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -0.1% +0.8% (较上年同期) -- +0.4% 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利企业信心指数 7月 -- 90.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加3 抵押贷款批准件数(千件) -- 58.242 M4货供额(较前月) -- -0.1% 1000 英国CBI零售销售差值 7月 -- 正1 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 -- 6.8 0900 欧元区企业景气指数 7月 -- -0.68 经济景气指数 -- 91.3 工业景气指数 -- -11.2 服务业景气指数 -- -9.5 消费者信心指数 -- -18.8 消费者通胀预期指数 -- 16.0 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初 -- +0.1% 值 HICP(较上年同期) -- +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.1% CPI(较上年同期) -- +1.8% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 -- 负21 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 6月 -- 1.46 0645 法国消费者支出 6月 -- +0.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -1.2% 0700 瑞士KOF领先指标 7月 -- 1.16 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 -- 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.3 0800 意大利失业率 6月 -- 12.2% 0900 欧元区通胀率 7月初值 -- +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 -- +0.3% CPI(较上年同期) -- +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.3% HICP(较上年同期) -- +1.4% 0900 欧元区失业率 6月 -- 12.1% 1000 意大利PPI(较前月) 6月 -- -0.1% PPI(较上年同期) -- -1.0% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。