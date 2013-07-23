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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 07:32 BJT

表格：新西兰6月贸易顺差4.14亿新西兰元，年度逆差缩减

亿新西兰元(实质) 　　 6月 5月 　 去年6月

贸易收支 　　　顺差4.14 顺差0.39(顺差0.71) 顺差2.89

出口 40.2 40.8 41.8

进口 36.0 40.4 (40.1) 38.9

亿新西兰元 截至6月的一年 截至5月的一年

贸易收支 逆差7.7 逆差8.7

出口 457.2 458.9

进口 465.0 467.6

7月贸易数据将于8月24日公布。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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