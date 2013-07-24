金砖国家：7月23日股汇市收盘纵览

路透7月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月23日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高1.58%，报969.04点。

中国股市：沪综指放量收升近2%，金融股及周期股引领大盘反弹

香港股市：恒指收高2.3%，恒生国企指数跳涨创七个月来单日最大升幅

中国汇市：人民币小幅收扬，交投活跃但市场仍缺乏明确方向

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印度股市：周二上涨近1%，创下两年半最高收盘位，消费品类股劲扬至纪录高位，投资者在经济环境不确定的情况下转向防御类股。印度央行进一步限制黄金进口也被认为是利好，因为那些措施将有助于减少经常帐赤字。指标BSE指数 收高0.71%，或143.01点，报20,302.13点，为连续第五天上涨，并为2011年1月以来最高收盘位。NSE指数 涨0.76%，或46点，报6,077.80点。

印度汇市：印度卢比小幅收高，此前印度采取更多措施限制黄金进口，缓解对经常帐赤字的担忧，抵消企业美元需求良好的影响。在投资者清楚把握央行的政策立场前，卢比预计将守在窄幅区间，上周印度央行回收流动性，支撑卢比汇率。卢比兑美元收报59.76/77，周一收盘价为59.72/73。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,379.880点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.14%至756.18点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.1%，报32.3045卢布，卢布兑欧元 跌0.18%至42.7600卢布。

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巴西股市：收高0.51%，受正面的中国经济相关消息提振。中国媒体周一报导，国务院副总理张高丽宣布将通过加强国内基建投资，防止市场放缓。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.51%，报48,819.52点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元涨0.4%，此前该国公布6月经常帐赤字为36亿美元，低于预期的48亿美元。经常帐赤字改善的原因是外国直接投资高于预期，表明美元流入规模在反弹。

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南非股市：创下近两个月最高收盘位，此前有消息称，中国将加强对基建项目的投资，提振African Rainbow Minerals等资源企业股价。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨0.71%，报36,652.71点，为5月31日以来最高收盘位。综合指数 收高0.69%，报41,176.57点，亦为5月31日以来最高收盘位。