主要国家经济指标预测--7月24日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% 澳洲消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.5% +2.5% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% 澳洲央行CPI加权中值(较上年同期) +2.4% +2.6% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.3% 澳洲央行CPI截尾均值(较上年同期) +2.2% +2.2% 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 48.8 48.4 法国Markit服务业PMI 47.6 47.2 法国Markit综合PMI -- 47.4 0728 德国Markit制造业PMI 7月 49.2 48.6 德国Markit服务业PMI 50.8 50.4 德国Markit综合PMI -- 50.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 49.1 48.8 欧元区Markit服务业PMI 48.7 48.3 欧元区Markit综合PMI 49.1 48.7 0800 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 6月 -- 顺差29.7 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 -- -0.10% 意大利未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.90% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 负15 负18 1100 美国抵押贷款市场指数 7月19日当周 -- 519.4 美国再融资指数 -- 2,351.7 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.5 51.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48.2 47.6 2100 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.8% +0.8% 韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +2.0% +1.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,057 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,982 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0645 法国企业景气指数 7月 95 94 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月20日当周 +1.4% -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +1.9% +0.4% 加拿大除汽车外的零售销售(较前月) +1.2% +0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月20日当周 +3.3% -- 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数(较前 5月 +0.7% -- 月) 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 7月 负11 -- 1400 欧元区消费者信心指数 7月 负17.4 负18.30 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 36.0 39.0 新西兰出口(亿新西兰元) 40.2 39.0 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 顺差4.14 逆差1.0 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一年 逆差7.80 逆差12.6 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +7.4% +10.3% 日本进口(较上年同期) +11.8% +13.6% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差1,808 逆差1,606 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。