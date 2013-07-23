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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--7月24日****

路透7月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 7月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值          前值
 0130      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)                    第二季         +0.5%         +0.4%
           澳洲消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +2.5%         +2.5%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                                       +0.5%         +0.5%
           澳洲央行CPI加权中值(较上年同期)                                   +2.4%         +2.6%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                                       +0.5%         +0.3%
           澳洲央行CPI截尾均值(较上年同期)                                   +2.2%         +2.2%
 0658      法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                   7月          48.8          48.4
           法国Markit服务业PMI                                                47.6          47.2
           法国Markit综合PMI                                                    --          47.4
 0728      德国Markit制造业PMI                                   7月          49.2          48.6
           德国Markit服务业PMI                                                50.8          50.4
           德国Markit综合PMI                                                    --          50.9
 0758      欧元区Markit制造业PMI                                 7月          49.1          48.8
           欧元区Markit服务业PMI                                              48.7          48.3
           欧元区Markit综合PMI                                                49.1          48.7
 0800      意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)                      6月            --      顺差29.7
 0800      意大利经季节调整零售销售(较前月)                      5月            --        -0.10%
           意大利未经季节调整零售销售(较上年同期)                               --        -2.90%
 1000      英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                       7月          负15          负18
 1100      美国抵押贷款市场指数                          7月19日当周            --         519.4
           美国再融资指数                                                       --       2,351.7
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)               7月初值          52.5          51.9
 1400      美国新屋销售年率(万户)                                6月          48.2          47.6
 2100      新西兰央行利率决议                                                2.50%         2.50%
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较上季)                  第二季初值         +0.8%         +0.8%
           韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                 +2.0%         +1.5%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                             前周            --    买超11,057
           外资投资日本股票(亿日圆)                                             --     买超3,982
    
    
    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
    
 7月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值        预估值
 0645      法国企业景气指数                                      7月            95            94
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)               7月20日当周         +1.4%            --
 1230      加拿大零售销售(较前月)                                5月         +1.9%         +0.4%
           加拿大除汽车外的零售销售(较前月)                                  +1.2%         +0.3%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)             7月20日当周         +3.3%            --
 1300      美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数(较前             5月         +0.7%            --
           月)                                                                      
 1400      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                      7月          负11            --
 1400      欧元区消费者信心指数                                  7月        负17.4       负18.30
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                                6月          36.0          39.0
           新西兰出口(亿新西兰元)                                             40.2          39.0
           新西兰贸易收支(亿新西兰元)                                     顺差4.14       逆差1.0
           新西兰贸易收支(亿新西兰元)                  截至6月的一年      逆差7.80      逆差12.6
 2350      日本出口(较上年同期)                                  6月         +7.4%        +10.3%
           日本进口(较上年同期)                                             +11.8%        +13.6%
           日本贸易收支(亿日圆)                                          逆差1,808     逆差1,606
     (完)
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