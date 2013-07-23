《美债周三展望》两年期公债标售结束后公债价格仍在走低

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容略有调整)

* 财政部标售350亿美元两年期公债所获需求与平均水平一致

* 美国周三将标售350亿美元五年期公债

* 美联储购买36.9亿美元2019和2020年到期公债

路透纽约7月23日 - 美国公债价格周二保持在低位，之前进行的新两年期公债标售结果平平，这是本周990亿美元新债供给的首批标售。

美国公债在海外市场交易中走低，跟随德债跌势，今日多数时间走低，交易商和分析师称，成交清淡，本周没有太多重大经济数据公布。

对两年期公债标售的需求与平均水平一致。

市场的下一个关注点是周三财政部标售350亿美元五年期公债。五年期公债是近几个月波动最大的券种之一，因其对美国联邦储备理事会(FED/美联储)的利率政策非常敏感。

不过，近期收益率攀升可能扶助标售需求，因美联储主席贝南克在近几次讲话中强调，即使开始缩减购债规模，联储将在较长时间内保持近零利率。

“五年期公债年限内的多数时间美联储都可能保持近零利率，”RBC Capital Markets的美国利率策略部主管Michael Cloherty表示，“但这对七年期公债帮助相对较小。”

财政部将在周四标售290亿美元七年期公债。

五年期公债 价格回落3/32，收益率报1.32%。低于7月8日触及的两年高位1.63%，但高于5月初时的约0.65%。根据“发行前市场”的交易情况，交易商预计，新券的得标收益率 将在约1.35%。

指标10年期公债 价格下跌10/32，收益率报2.52%，高于周一尾盘的2.48%，但低于7月8日触及的两年高位2.76%。

本月，公债收益率下滑，因贝南克和其他联储官员强调，缩减每月850亿美元购债规模的计划都将取决于经济数据。

一项路透调查显示，多数经济学家仍预计，美联储将从9月开始缩减购债规模，但部分人士将预期推迟至今年晚些时候。

下周公布的美国7月非农就业报告将是下一个重大事件，可能为美联储何时开始撤走刺激举措提供线索。该数据将于下周五8月2日公布。

决策者希望看到失业率较之目前的7.6%，更接近6.5%的水平。

美国联邦公开市场委员(FOMC)7月30-31日两天举行的政策会议也可能为联储的政策走向提供更多的方向。31日会议结束后将发布利率声明。

“FOMC的声明需要证实贝南克最近几周不断重复的信息——在2015年逐步、谨慎和缓慢的升息，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

“利率声明在上述几点有任何的含糊，都将再度推升公债收益率，可能至2.65%，因市场将最终意识到，美联储的沟通策略只不过是一系列随机事件，”他补充说。

不过，部分策略师预计，政策会议可能不会有什么新信息，因自贝南克上周在国会作证后，没有多少可能促使美联储改变其观点的数据公布。

美联储今日购买36.9亿美元2019和2020到期的公债。周三，美联储将购买12.5-17.5亿美元2036-2043年到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-01/32) 0.314

五年期公债 100-09/32 (-03/32) 1.318

10年期公债 93-12/32 (-09/32) 2.518