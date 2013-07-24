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市场报道 | 2013年 7月 24日 星期三 08:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月24日-7月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：     
 
  7月22日当周  

 7月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                      7月19日当周          --       519.4
           美国再融资指数                                                 --     2,351.7
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           7月初值        52.5        51.9
 1400      美国新屋销售年率(万户)                            6月        48.2        47.6
  
 7月25日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 --        美国建筑许可年率(万户)                            6月          --        91.1
 1230      美国耐久财订单                                    6月       +1.3%       +3.7%
               扣除运输的耐久财订单                                    +0.5%       +0.5%
               扣除国防的耐久财订单                                    +1.5%       +3.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                              +0.5%       +1.5%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)              7月20日当周          34        33.4
              初请失业金人数四周均值(万人)                                --        34.6
              续请失业金人数(万人)                   7月13日当周         300       311.4
 1500      美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数              7月          --         负5
 
 7月26日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1355      路透/密西根大学消费者信心指数                 7月终值        84.0        83.9
                        消费者现况指数                                 100.0        99.7
                        消费者预期指数                                  74.0        73.8
 1430      美国ECRI一周领先指标                      7月19日当周          --       131.2
     
 7月29日当周  
     
 7月29日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            6月          --        95.8
                                                                              
 1400      美国成屋待完成销售指数                            6月       -0.1%       +6.7%
    
 7月30日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月27日当周          --       +1.4%
 1230      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                 6月          --        持平
                                (较上年同期)                              --        持平
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月27日当周          --       +3.3%
 1400      美国消费者信心指数                                7月        81.5        81.4
   
 7月31日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                      7月26日当周          --          --
           美国再融资指数                                                 --          --
 1215      美国ADP民间就业岗位(万)                           7月        18.2        18.8
 1230      美国实质国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季初值       +1.4%       +1.8%
              最终销售                                                    --       +1.2%
              GDP隐性平减指数                                          +1.2%       +1.3%
              核心PCE物价指数                                          +1.2%       +1.3%
 1230      加拿大GDP(较前月)                                 5月          --       +0.1%
 1345      美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     7月        54.0        51.6
 1800      美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利             --          --          --
           率                                                                 
  (完)
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